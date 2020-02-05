Хайнань направил еще 100 медицинских работников в провинцию Хубэй для борьбы с вирусом

ХАЙКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань направила третью группу медицинских работников в составе 100 человек в охваченную эпидемией коронавируса центральную провинцию Хубэй. Об этом сообщает в среду местный информационный ресурс " Наньхайван ".

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Первая команда врачей в составе 147 человек прибыла в город Цзинчжоу (провинция Хубэй) в конце января. Вторая группа вылетела 3 февраля, 100 медицинских работников из третьей команды отправились в Хубэй 4 февраля. В нее вошли медсестры из 10 больниц в провинции Хайнань, вместе с остальными коллегами они будут оказывать содействие местным медикам в борьбе с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. В общей сложности в провинции Хубэй в настоящее время работают 286 медицинских специалистов из Хайнаня.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.

Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900. Большая часть инфицированных зафиксирована в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса в другие регионы страны.