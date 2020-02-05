{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Хайнань направил еще 100 медицинских работников в провинцию Хубэй для борьбы с вирусом

Всего в провинции Хубэй сейчас работают 286 медицинских специалистов из Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань направила третью группу медицинских работников в составе 100 человек в охваченную эпидемией коронавируса центральную провинцию Хубэй. Об этом сообщает в среду местный информационный ресурс "Наньхайван".

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Первая команда врачей в составе 147 человек прибыла в город Цзинчжоу (провинция Хубэй) в конце января. Вторая группа вылетела 3 февраля, 100 медицинских работников из третьей команды отправились в Хубэй 4 февраля. В нее вошли медсестры из 10 больниц в провинции Хайнань, вместе с остальными коллегами они будут оказывать содействие местным медикам в борьбе с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. В общей сложности в провинции Хубэй в настоящее время работают 286 медицинских специалистов из Хайнаня.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.

Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900. Большая часть инфицированных зафиксирована в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса в другие регионы страны.

Теги
КитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
В Симферополе не будут вводить ограничения подачи воды
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в городе нет такой необходимости, и призвал жителей региона бережно относиться к расходованию воды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС