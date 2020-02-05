Голикова назвала беспрецедентным рост цен на маски в аптеках

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Некоторые аптеки беспрецедентно подняли цены на маски из-за ситуации с коронавирусом, сказала на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 [рубля]. То есть, это беспрецедентный рост, и поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу о принимаемых мерах", - сказала она.