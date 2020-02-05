Специалисты Минздрава и Роспотребнадзора прибыли в Китай для обсуждения коронавируса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты Минздрава РФ и Роспотребнадзора прибыли в КНР для обмена информацией о новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня наши специалисты из Роспотребнадзора и Минздрава в количестве шести человек прибыли в Китай для обсуждения с коллегами темы коронавирусной инфекции, понимания ситуации, что происходит, какие дополнительные меры мы моли бы принять еще для того, чтобы обезопасить наших граждан", - сказала она.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, более 490 умерли, выздоровели свыше 900.

Ряд государств, в том числе Россия, эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан. 5 февраля в Тюменскую область были доставлены 144 человека, в том числе и граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины.