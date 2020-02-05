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Рапота: книжная выставка в Минске - особая площадка для лучших образцов мировой литературы

Всего на выставке новинки представляют около 400 участников из 30 стран

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что Минск по праву является особой площадкой для проведения масштабных книжных выставок, ведь история издательской деятельности непосредственно связана с белорусской землей.

"Минск уже давно стал такой замечательной площадкой, где встречаются литераторы, издатели. Минск - это история издательской деятельности, это Франциск Скорина, Симеон Полоцкий, поэтому не случайно, что именно столица Беларуси является точкой притяжения всех тех, кто занимается этим благородным делом", - сказал Рапота, выступая в среду на открытии XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки. По его словам, на форуме представлена возможность общения, контактов, знакомства с лучшими образцами литературы со всего мира.

Рапота особо подчеркнул, что 2020-й особенный, ведь страны будут отмечать 75-летие Победы, и книгоиздатели не останутся в стороне, к примеру, они готовят двухтомник, посвященный одной из самых масштабных и кровопролитных за всю историю Великой Отечественной войны - Ржевской битве.

"Этот год - 75-летия Великой Победы, и мы издаем ряд книг, которые приурочены как раз к этой дате, - рассказал Рапота. - Сейчас у нас готовится двухтомник, посвященный Ржевской битве, который расскажет о малоизвестных страницах Великой Отечественной войны, и посвящен мемориалу Советского солдата, который грудью защищал подходы к Москве".

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит с 5 по 9 февраля. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года: "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация. Российские книгоиздатели представили на книжной выставке-ярмарке антологию лучших произведений военных лет в рамках проекта "Президентская историческая библиотека. Серия "Победа".

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