Голикова: бесплатное горячее питание в младшей школе с сентября готовы ввести 68 регионов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Порядка 70 регионов готовы вводить бесплатное горячее питание в школах для учеников начальных классов с 1 сентября 2020 года. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня 68 регионов страны заявилось на реализацию этого полномочия, но здесь важно иметь в виду переходный период 1 сентября 2020 года и 1 сентября 2023 года, когда это в полном объеме должно быть завершено. Потому что не все регионы страны готовы к этому", - сказала она.

Объем федерального финансирования на эти цели оценивается в 21 млрд рублей только на четыре месяца 2020 года. "Потом эта цифра будет возрастать до 43 и более млрд рублей", - добавила вице-премьер, отметив, что нельзя допустить снижения текущих расходов регионами, которые они направляют на эти цели.

По словам Голиковой, Роспотребнадзор проверит готовность субъектов РФ к организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов. "Здесь нам помощь окажет Роспотребнадзор, который будет проверять готовность инфраструктуры именно регионов для того, чтобы организовать качественное и безопасное питание", - сказала она.

Голикова добавила, что в Госдуме находится закон о горячем питании с поправками президента РФ, его планируется принять в ближайшее время. "Этот закон, который мы ожидаем сейчас, впервые в России вводит понятие и принципы здорового питания, он будет регулировать качество и безопасность продуктов питания", - уточнила вице-премьер.

В послании Федеральному собранию Путин предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с 1-го по 4-й классы в стране. В тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года. Ранее ряд регионов сообщили о своей готовности обеспечить младших школьников горячим питанием с 1 сентября 2020 года.