МАК подготовил документы для координации действий авиасообщества по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил документы для координации действий авиасообщества в рамках глобальной программы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по борьбе с завозом в страны и распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте МАК.

"Для консолидации усилий государств - участников СНГ в борьбе с инфекционными болезнями, в целях выработки единых подходов по вопросам профилактики, выявления, своевременного реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения при обеспечении полетов воздушных судов гражданской авиации Межгосударственным авиационным комитетом с Исполнительным комитетом СНГ подготовлены соответствующие документы", - говорится в сообщении МАК.

В частности, для координации действий авиасообщества и органов здравоохранения предлагается рассмотреть к реализации "Типовой план готовности гражданской авиации (государства) к возникновению чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение" и "Методические рекомендации по организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае выявления больного (подозрительного на заражение) инфекционной болезнью, представляющей чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, при осуществлении полетов воздушных судов гражданской авиации". Документы размещены на сайте МАК.

МАК является участником глобальной программы CAPSCA, созданной ИКАО во взаимодействии с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) при поддержке Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и Международного совета аэропортов (МСА). Программа координирует ответные меры авиационной безопасности в сфере общественного здравоохранения от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней внутри государства и на межрегиональном уровне.

В МАК отметили, что эпидемиологическая ситуация в мире остается нестабильной. "В последние годы мировое сообщество было озабочено масштабной эпидемией лихорадки Эбола в странах Африки, лихорадки Зика в странах Южноамериканского региона, а также в ряде государств Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, вспышкой желтой лихорадки в Бразилии, эпидемиологическим неблагополучием по инфекции, вызванной коронавирусом Ближневосточного респираторного синдрома в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, нарастающей эпидемиологической ситуацией по новому коронавирусу в Китае", - добавили в комитете.