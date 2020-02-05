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Власти Симферополя назвали причину ограничения подачи воды в городе

Как сообщили в администрации города, эта мера вводится до тех пор, пока не пополнятся запасы водохранилищ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Ограничения подачи воды населению в Симферополе вводятся пополнения запасов водохранилищ. По оценкам специалистов, это может произойти в мае-июне, когда начнется сезон половодья, сообщили ТАСС в среду в городской администрации.

"Эта мера [ограничение водоснабжения] вводится до тех пор, пока не пополнятся запасы водохранилищ. Когда ее отменят, сказать очень сложно. По данным специалистов, это может произойти уже в так называемый период половодья - в мае или июне этого года", - рассказал представитель мэрии.

Заммэра Сергей Титаренко подтвердил ранее озвученную информацию о том, что ограничения планируется ввести с 10 февраля. "График у нас будет с 6 до 10 утра и с 6 до 10 вечера", - уточнил он.

В правительстве Севастополя журналистам сообщили, что ограничивать водоснабжение здесь пока не планируется. Сейчас объем воды в Чернореченском водохранилище составляет 30 млн 456 тыс. куб. м. "Это нормальный показатель для данного времени года. Более того, сейчас выпадают осадки, и объем воды в Чернореченском водохранилище увеличивается", - добавили в пресс-службе.

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