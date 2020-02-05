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Турпоток в Петербург в 2019 году увеличился на четверть до 10,4 млн человек

Из них почти 5 млн туристов - граждане иностранных государств
Санкт-Петербург Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Санкт-Петербург
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Санкт-Петербург в 2019 году, превысило 10 млн. Эти данные обнародовала в среду пресс-служба городской администрации по итогам рабочего визита губернатора Александра Беглова в Москву, в ходе которого он принял участие в обсуждении итогов туристического года в Минэкономразвития РФ.

"В прошлом году северную столицу посетили 10,4 млн туристов. Из них более 4,9 млн - граждане иностранных государств, почти 5,5 млн - жители России", - говорится в релизе.

По данным городской администрации, по сравнению с 2018 годом турпоток увеличился на 26,8%. "Специалисты связывают такой значительный рост с увеличением прямых авиасообщений Санкт-Петербурга с городами мира. В прошлом году открыто 14 новых авиарейсов", - отметили в пресс-службе.

Также на развитие туризма, по мнению представителей Смольного, повлиял ввод с 1 октября 2019 года электронных виз для иностранных гостей. За четыре месяца выдано более 112 тыс. таких виз.

Как сообщили в пресс-службе, Беглов в ходе обсуждения в министерстве отметил, что в 2019 году увеличился в том числе деловой туризм: число гостей, приезжающих в Петербург на различные экономические выставки и форумы, выросло на 10%. В 2020 году городская администрация ожидает роста делового туризма еще на 10%. В Петербурге почти 200 конгрессно-выставочных площадок, в том числе 10 крупных комплексов, отметил Беглов.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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