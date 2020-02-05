Росздравнадзор проверяет цены на медицинские маски в аптеках Дагестана

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Дагестану собирает информацию о ценах на медицинские маски в регионе, сообщили ТАСС в среду в ведомстве.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Ранее в среду заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил, что самое серьезное завышение цены на медицинские маски по России зафиксировано в Республике Дагестан, оно составляет 650%.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию для приема обращений по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Обращения граждан принимаются по телефону 8 (800) 550-99-03.

"Мы ранее запросили информацию из аптек и аптечных складов республики о количестве медицинских масок и цен на них. Сбор информации еще не окончен", - сказали в территориальном органе.