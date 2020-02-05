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В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

У 68% пользователей, сообщивших о неполадках, не работает почта, 28% испытывают проблемы с сайтом, 2% жалуются на проблемы с сервисом "Яндекс. Деньги"
Описание
© AP Photo/Ted S. Warren

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Перебои в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдаются в среду. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

У 68% пользователей, сообщивших о сбое, не работает почта, 28% испытывают проблемы с сайтом, 2% жалуются на проблемы с сервисом "Яндекс. Деньги". Больше всего с проблемами столкнулись жители западной части России.

В пресс-службе компании подтвердили ТАСС, что у ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса. "Наши специалисты работают над устранением сложностей".

Теги
Россия
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