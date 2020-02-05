{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Папа Римский 8 февраля проведет встречу с президентом Украины

Ранее понтифик неоднократно публично призывал к скорейшему урегулированию ситуации на востоке страны

ВАТИКАН, 5 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск на этой неделе примет президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщила в среду служба печати Святого престола, встреча состоится 8 февраля.

Понтифик неоднократно публично призывал к скорейшему урегулированию ситуации на востоке Украины. По его инициативе католическая церковь в Европе собирала пожертвования в пользу украинского населения. В итоге через католические и другие благотворительные организации были реализованы гуманитарные проекты на сумму €16 млн.

Теги
Франциск (Папа Римский)УкраинаВатиканЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Мишустин получил в кортеж лимузин Aurus
Предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев также пользовался этим отечественным автомобилем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС