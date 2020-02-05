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В Минздраве объяснили причины перебоев с поставками лекарств для лечения рака у детей

По данным ведомства, они связаны с временным прекращением поставок фармацевтической субстанции цитарабина

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Перебои с поставками в Россию некоторых лекарств для лечения онкозаболеваний у детей связаны с временным прекращением поставок фармацевтической субстанции цитарабина. Ситуация находится под контролем Минздрава РФ, сообщили в среду в пресс-службе министерства.

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Ранее газета "Известия" сообщила, что детские онкологи и благотворительные фонды обеспокоены тем, что в клиниках заканчивается запас самых необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема возникла с препаратами "Онкаспар" и "Цитарабин", которые применяются при терапии лейкозов. По данным врачей и общественников, препараты не могут закупить уже несколько месяцев.

"В целях бесперебойного обеспечения онкологическими лекарственными препаратами Минздравом России было проведено совещание с представителями производителей лекарственных препаратов, содержащих действующее вещество цитарабин. По данным производителей, перебои с поставками вышеуказанных лекарственных препаратов связаны с временным прекращением поставок фармацевтической субстанции цитарабина, - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что препарат по международному непатентованному наименованию (МНН) цитарабин представлен в России в нескольких наименованиях "Алексан", "Цитозар НоваМедика", "Цитарабин-ЛЭНС", "Цитарабин". По итогам совещания были достигнуты договоренности с производителями о поставках данных препаратов для обеспечения потребности на несколько месяцев, а также возобновить прекращенные поставки лекарств в страну. "Вопрос лекарственного обеспечения цитарабином и пэгаспарагиназом находятся на контроле Минздрава РФ", - говорится в сообщении.

По данным Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Минздрава РФ, потребность в препаратах с цитарабином составляет порядка 57 тыс. флаконов в различной дозировке. В то же время, по данным Росздравнадзора, с октября 2019 года в РФ было выпущено более 85 тыс. флаконов с данным действующим веществом. "На текущий год запланирован выпуск около 370 тыс. флаконов этого препарата", - следует из сообщения министерства.

У другого препарата, применяемого при лечении детских лейкозов, "Онкаспар" (МНН: пэгаспарагиназа), регистрация на территории РФ была отменена в августе 2019 года по решению производителя. "Лекарственный препарат "Аспарагиназа медак" начнет поставляться в 2020 году, а также зарегистрированы лекарственные препараты с наименованиями "Аспарагиназа" и "Веро-Аспарагиназа", - говорится в сообщении.

Дженерики

Как сообщил "Известиям" директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, профессор Алексей Масчан, врачам нужны оригинальные препараты, так как дженерики (воспроизведенные лекарства) подходят и помогают не всем.

"Анализ данных по эффективности и безопасности зарегистрированных в РФ воспроизведенных лекарственных препаратов аспарагиназы и циторабина, поступающих в Росздравнадзор в ходе фармаконадзора, показывает, что выявляемые нежелательные реакции являются осложнениями терапии, описанными в инструкциях по применению данных лекарственных препаратов. По нежелательным реакциям на данные препараты проводились проверки Росздравнадзора, подтвердившие качество данных препаратов", - отмечают в пресс-службе.

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