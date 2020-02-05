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Мишустин получил в кортеж лимузин Aurus

Предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев также пользовался этим отечественным автомобилем

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил в свой кортеж отечественный лимузин Aurus. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он утвердительно ответил на вопрос, дали ли новому главе правительства Aurus.

Предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев во время работы на посту главы правительства также пользовался этим отечественным лимузином, как и президент РФ Владимир Путин.

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". На работы по проекту "Кортеж" из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей. Проект предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы - седана, лимузина, минивена и внедорожника.

Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер-министра РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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