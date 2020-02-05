Рабочая группа Госсовета обсудила пути эффективной подготовки кадров в регионах

СОЛНЕЧНОГОРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Задачи по модернизации образования, решение которых позволит качественно улучшить ситуацию в сфере подготовки квалифицированных кадров для субъектов РФ, обсудила в среду рабочая группа Госсовета по образованию и науке на прошедшем в Солнечногорске семинаре-совещании. Целью встречи стала подготовка совместного расширенного заседания президиума Государственного совета РФ и Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Обеспечение регионов нужными специалистами

Руководитель подгруппы "Высшее образование", губернатор Тамбовской области Александр Никитин сообщил, что среди ключевых вопросов обсуждения группы были контрольные цифры приема в региональные вузы. "Мы все заинтересованы, чтобы эти контрольные цифры приема, которые до региональных университетов доводятся, были понятны и обеспечивали нашу потребность [в кадрах], - сказал он. - Мы сегодня предлагаем, чтобы была единая информационная платформа, которая позволила бы систематизировать и обрабатывать данные в отраслевом разрезе, в региональном разрезе, и только на основании этого могли бы быть более понятые модели доведения средств до региональных вузов".

Среди других вопросов повестки Никитин отметил предложение о внесении в программу развития вузов специального раздела, связанного с регионом, в котором располагается учебное заведение. "Мы сегодня предлагаем, чтобы в программах развития университетов, вузов, расположенных на наших территориях, чтобы там присутствовали в обязательном порядке разделы, напрямую связанные со стратегиями социально-экономического развития субъектов РФ", - сказал он.

Руководитель рабочей группы Госсовета "Образование и наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал установку увеличить количество студентов в нестоличных вузах. "Но регионы зачастую исключены из этой процедуры, это приводит к сбоям, и очень нужные специальности для экономики субъектов Федерации не получают необходимого количества бюджетных мест в вузах", - отметил он.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, являющийся руководителем подгруппы "Кадровое обеспечение образовательных и научных организаций", отметил, что рабочая группа, помимо прочего, обсудила возможности для модернизации связки "среднее профессиональное - высшее образование". "Возможно, среднее профессиональное образование (СПО), которое сейчас в полномочиях регионов, должно воссоединиться с высшим и стать все-таки единой цепочкой, потому что высшее образование - это федеральные полномочия, а СПО - это полномочия регионов. И эта смычка сейчас достаточно неэффективно работает", - пояснил он.

Эффективность формата работы группы

Никитин заявил журналистам, что формат мозгового штурма, в котором прошел семинар, "даст фору" любой программе дополнительного профессионального образования или профессиональной переподготовки. "В конечном счете мы получаем тот перечень потенциальных поручений президента, который потом выходит в виде соответствующих указов и распоряжений. В общем и целом - это наиболее эффективная модель", - добавил он.

Травников напомнил, что при создании группы в начале 2019 году перед ней была поставлена задача "подготовить предложения по увеличению роли субъектов РФ в развитии научно-образовательного потенциала на своей территории". По его мнению, эта задача согласовывается с предложениями президента РФв его недавнем послании Федеральному собранию. Травников отметил, что с момента создания группа уже успела "показать свою деятельность".

По словам Травникова, результатом работы ее участников стало снятие ограничений, с которыми регионы столкнулись при реализации нацпроектов. "Кроме тех предложений, которые сегодня обсуждают губернаторы, эксперты, удалось добиться, внедрить в жизнь ряд решений, направленных на более комплексную реализацию нацпроектов <…> Удалось добиться решений по снятию некоторых барьеров и ограничений, которые мешали реализации нацпроектов. Вот эти факторы подтверждают, что тренд на повышение роли субъектов и Госсовета получает и поддержку со стороны главы государства, и приносит реальные результаты", - сказал он.

В состав рабочей группы Госсовета РФ "Образование и наука" входят представители субъектов страны, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти, научных организаций и вузов, госкорпораций, фондов, институтов развития.