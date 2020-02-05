{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рабочая группа Госсовета обсудила пути эффективной подготовки кадров в регионах

Как сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин, среди ключевых вопросов обсуждения группы были контрольные цифры приема в региональные вузы

СОЛНЕЧНОГОРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Задачи по модернизации образования, решение которых позволит качественно улучшить ситуацию в сфере подготовки квалифицированных кадров для субъектов РФ, обсудила в среду рабочая группа Госсовета по образованию и науке на прошедшем в Солнечногорске семинаре-совещании. Целью встречи стала подготовка совместного расширенного заседания президиума Государственного совета РФ и Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Обеспечение регионов нужными специалистами

Руководитель подгруппы "Высшее образование", губернатор Тамбовской области Александр Никитин сообщил, что среди ключевых вопросов обсуждения группы были контрольные цифры приема в региональные вузы. "Мы все заинтересованы, чтобы эти контрольные цифры приема, которые до региональных университетов доводятся, были понятны и обеспечивали нашу потребность [в кадрах], - сказал он. - Мы сегодня предлагаем, чтобы была единая информационная платформа, которая позволила бы систематизировать и обрабатывать данные в отраслевом разрезе, в региональном разрезе, и только на основании этого могли бы быть более понятые модели доведения средств до региональных вузов".

Среди других вопросов повестки Никитин отметил предложение о внесении в программу развития вузов специального раздела, связанного с регионом, в котором располагается учебное заведение. "Мы сегодня предлагаем, чтобы в программах развития университетов, вузов, расположенных на наших территориях, чтобы там присутствовали в обязательном порядке разделы, напрямую связанные со стратегиями социально-экономического развития субъектов РФ", - сказал он.

Руководитель рабочей группы Госсовета "Образование и наука", губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал установку увеличить количество студентов в нестоличных вузах. "Но регионы зачастую исключены из этой процедуры, это приводит к сбоям, и очень нужные специальности для экономики субъектов Федерации не получают необходимого количества бюджетных мест в вузах", - отметил он.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, являющийся руководителем подгруппы "Кадровое обеспечение образовательных и научных организаций", отметил, что рабочая группа, помимо прочего, обсудила возможности для модернизации связки "среднее профессиональное - высшее образование". "Возможно, среднее профессиональное образование (СПО), которое сейчас в полномочиях регионов, должно воссоединиться с высшим и стать все-таки единой цепочкой, потому что высшее образование - это федеральные полномочия, а СПО - это полномочия регионов. И эта смычка сейчас достаточно неэффективно работает", - пояснил он.

Эффективность формата работы группы

Никитин заявил журналистам, что формат мозгового штурма, в котором прошел семинар, "даст фору" любой программе дополнительного профессионального образования или профессиональной переподготовки. "В конечном счете мы получаем тот перечень потенциальных поручений президента, который потом выходит в виде соответствующих указов и распоряжений. В общем и целом - это наиболее эффективная модель", - добавил он.

Травников напомнил, что при создании группы в начале 2019 году перед ней была поставлена задача "подготовить предложения по увеличению роли субъектов РФ в развитии научно-образовательного потенциала на своей территории". По его мнению, эта задача согласовывается с предложениями президента РФв его недавнем послании Федеральному собранию. Травников отметил, что с момента создания группа уже успела "показать свою деятельность".

По словам Травникова, результатом работы ее участников стало снятие ограничений, с которыми регионы столкнулись при реализации нацпроектов. "Кроме тех предложений, которые сегодня обсуждают губернаторы, эксперты, удалось добиться, внедрить в жизнь ряд решений, направленных на более комплексную реализацию нацпроектов <…> Удалось добиться решений по снятию некоторых барьеров и ограничений, которые мешали реализации нацпроектов. Вот эти факторы подтверждают, что тренд на повышение роли субъектов и Госсовета получает и поддержку со стороны главы государства, и приносит реальные результаты", - сказал он.

В состав рабочей группы Госсовета РФ "Образование и наука" входят представители субъектов страны, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти, научных организаций и вузов, госкорпораций, фондов, институтов развития.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНикитин, Александр ВалерьевичТравников, Андрей АлександровичРазвожаев, Михаил Владимирович
Реклама на ТАСС
Предприятие в Ростовской области выпускает до 30 тыс. медицинских масок в день
В территориальном органе Росздравнадзора сообщили, что в регионе дефицита медицинских масок нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС