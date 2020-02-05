Голикова: маткапитал на первого ребенка получат на три тысячи семей больше

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Прогноз по выделению материнского капитала на первого ребенка скорректирован, этот вид поддержки в 2020 году получат на 3 тысячи семей больше, чем планировалось. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"С учетом того прогноза рождаемости на 2020 год, который мы имеем на сегодняшний день, право на материнский капитал на первого ребенка приобретут более 561 тыс. семей, а на второго еще порядка 552 тыс. наших семей", - сказала она.

В конце января Голикова сообщала, что материнский капитал на первого ребенка получит 558 тыс. семей, порядка 551 тысячи - на второго.

Расширение программы материнского капитала потребует дополнительно в 2020 году 122 млрд рублей, в 2021 году - 210,7 млрд рублей, в 2022 - 265,8 млрд рублей. Всего в поправках к бюджету ПФР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на эти цели заложено более 1,5 трлн рублей.

Ранее вице-премьер России отмечала, что проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года. По ее словам, поправки могут быть присоединены к правительственному законопроекту, который предлагает разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств маткапитала. Госдума 21 января приняла его в первом чтении.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. рублей - до более 616 тыс. рублей.