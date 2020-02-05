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Голикова: выплаты по уходу за детьми от 3 до 7 лет не снизят уровень соцобеспечения семей

Вице-премьер отметила, что ведение федеральных выплат не отменит существующие региональные

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Выплаты семьям по уходу за ребенком от 3 до 7 лет, заявленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, не снизят уровень социального обеспечения семей в регионах страны. Об этом в среду сказала вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

"Хочу сказать, что новые выплаты не будут снижать уже установленный семье уровень социального обеспечения, поскольку, хоть и в небольших размерах, но социальные выплаты в этом возрасте для детей уже установлены региональным законодательством", - сказала она, отметив, что таким образом, введение федеральных выплат не отменит существующие региональные.

В настоящее время в каждом регионе установлен определенный размер прожиточного минимума, который позволяет купить набор необходимых продуктов и товаров, чтобы обеспечить нужды семьи. И, если граждане получают меньший доход, они могут рассчитывать на государственную помощь, получив пособие малоимущим семьям в 2020 году. Выплаты малоимущим производятся не только в денежном, но и натуральном виде.

Вице-премьер добавила, что выплаты затронут порядка 2,4 млн семей. "Предполагается, что в 2020 году на эти цели за счет средств федерального бюджета и консолидированных бюджетов регионов может быть использовано 159 млрд рублей, из которых 120 млрд - федеральный бюджет", - сказала она.

Ранее глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, вместе с механизмом социального контракта позволят снизить уровень бедности в России.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума 5,5 тыс. руб.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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