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На Черноморском побережье прогнозируют сильный ветер и волны до 3,5 м

По данным синоптиков, эпицентр шторма будет расположен от Новороссийска до территории Большого Сочи

КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/ Сильное волнения Черного моря с высотой волн до 3,5 м, а также ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду, прогнозируют синоптики на предстоящие сутки на побережье на Кубани. Об этом ТАСС заявил в среду руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Юрий Ткаченко.

Центр "Фобос" в среду заявил, что 5 февраля на юг России начнет оказывать воздействие шторм "Петра", который ранее ударил по странам Центральной и Восточной Европы, когда на юге Германии произошло наводнение, в Австрии - смерчи, в Турции выпал снег, а в Швейцарии, Хорватии и Сербии шквалистым ветром ломало деревья и срывало крыши. В соответствии со смещением зоны штормовой погоды, по данным "Фобос", шторм должен пройти по территории Краснодарского края, эпицентр будет расположен на Черноморском побережье - от Новороссийска до территории Большого Сочи.

"Основной пик ветра ожидается с вечера 5 февраля, до утра 6 числа, в море и на побережье Черного моря, в том числе и в районе Новороссийска, скорость ветра будет достигать 20-25 метров в секунду. Высота волны будет достигать 3-3,5 м (волнение 6 баллов), поскольку как раз при такой траектории движения циклона и ветра создаются идеальные условия для разгона волны", - сказал Ткаченко.

При этом он отметил, что Краснодарский край будет находиться под действием циклона, подобные циклоны характерны в зимний период для Черноморского побережье. По его словам, связывать предстоящую непогоду со штормом "Петра" некорректно, так как имена принято давать ураганам, а гидрометцентр России не объявлял экстренных предупреждений по ураганному ветру. "Этот зимний циклон, который идет по траектории от Румынии в направлении Крыма и уходит на северо-восток, принесет усиление ветра и волнение моря", - резюмировал собеседник агентства.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю накануне сообщило, что сильные дожди, прошедшие на Кубани в ночь на вторник, подтопили более 80 придомовых территорий в Туапсинском районе и Горячем Ключе. Власти Горячего Ключа в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации, перекрыто движение по нескольким улицам города, в 10 домов в муниципальном образовании Горячий Ключ зашла вода, из-за обильных осадков произошло повышение уровня воды в реке Псекупс, что привело к переливу дамбы и подтоплению низменной части дороги, было организовано лодочное сообщение, в среду утром удалось восстановить автомобильное сообщение. В Сочи за сутки был превышен показатель среднемесячной нормы осадков, сошел оползень и лавина в горах, ветром оказались повалены деревья.

Теги
РоссияКраснодарский край
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