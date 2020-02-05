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Расследование ЧП с SSJ-100

Принятый СМИ за командира сгоревшего SSJ-100 Денис Евдокимов подал иск к "Известиям"

Истец требует взыскать с ответчика 1 млн рублей компенсации за ошибочную публикацию его фотографии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы 14 февраля рассмотрит иск к ООО "МИЦ "Известия" от Дениса Евдокимова - полного тезки пилота сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по иску Евдокимова о защите части, достоинства и деловой репутации назначено на 11:00 мск 14 февраля", - сказала представитель суда.

Как пояснили в суде, истец, являющийся сотрудником аэропорта Внуково, требует взыскать с ответчика 1 млн рублей компенсации за ошибочную публикацию его фотографии вместо фотографии пилота в репортаже о катастрофе в Шереметьево.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 пострадали. Командиру экипажа Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По данным следствия, он "своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна". Расследование уголовного дела завершено. Пилот находится под подпиской о невыезде, в настоящее время его защита знакомится с материалами дела.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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