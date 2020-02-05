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Центробанк выпустит трехрублевые серебряные монеты в честь юбилея Удмуртской Республики

Монеты изготовят из серебра 925-й пробы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Центральный банк РФ в текущем году выпустит юбилейную монету в честь 100-летия Удмуртской Республики. Об этом говорится в сообщении республиканского правительства, распространенном в среду.

"Нумизматы смогут заполучить в свою коллекцию монету номиналом в 3 рубля. Всего Центробанк выпустит 3000 таких монет", - говорится в сообщении.

В соответствии с планом чеканки Центробанка на текущий год, монета будет изготовлена из серебра 925-й пробы.

В Удмуртии отметят столетие республики 4 ноября текущего года. При этом юбилейные торжества стартовали в ноябре прошлого года.

Теги
РоссияУдмуртия
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