Проект управления процессами производства победил в стартап-туре "Сколково" в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 5 февраля. /ТАСС/. Разработчики проекта управления производственными процессами получили главный приз стартап-тура Open Innovations Startup Tour от фонда "Сколково" в Архангельске. Как рассказал ТАСС в среду проектный менеджер фонда Станислав Юдин, разработку из Санкт-Петербурга можно применять в различных сферах производства.

"Проект-победитель относится к числу наиболее проработанных. Он предназначен для оптимизации производственных бизнес-процессов. Нюансы, которые выделяют этот проект среди прочих, - использование машинного обучения и моделирования в одном. Это позволяет его легко оптимизировать под конкретные виды производственной деятельности и в короткий срок получать результат от внедрения", - сказал Юдин.

В стартап-туре было три конкурсных направления: "Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве", "Информационные технологии", "Индустриальные и энергетические технологии". По каждому треку было представлено 10 проектов, из которых эксперты отобрали по три. Девять стартапов, которые заняли призовые места в Архангельске, в мае примут участие в стартап-конференции для технологических предпринимателей в России и странах СНГ - Startup Village-2020. Участники, занявшие первые места по своим направлениям, еще раз показали презентации, и из них жюри выбрало победителя: петербургскому стартапу, представленному в направлении индустриальных технологий, достался главный приз в размере 300 тыс. рублей.

Управление производством

Как рассказала ТАСС представитель победителей конкурса, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Анна Головкина, проект начинался как научная разработка. "Идея возникла из академической среды, и впоследствии пришло понимание, что эта разработка может найти свое применение в производственной сфере. На стыке современных технологий машинного обучения и существующих традиционных методов в промышленности мы объединяем эти два подхода и позволяем добиться лучших результатов", - отметила она.

Сейчас над проектом работают три человека, все они из научных организаций. Стартап, у которого пока нет названия, создает программное обеспечение. "Если у вас есть какое-то производство, у вас происходит какой-то процесс, и вы этим процессом хотите управлять. Допустим, надо поднять температуру, увеличить давление, вы знаете, как это нужно делать в определенных условиях. Но так складывается ситуация, что эти условия у вас с течением времени меняется, например, пришло другое сырье, параметры которого вы не знаете, - объяснила смысл разработки Головкина. - И вы должны определить, как эти характеристики регулировать в соответствии с новыми условиями. В настоящее время компании вынуждены останавливать производство, чтобы провести тестовые испытания. Мы предлагаем решение, которое позволит этого избежать".

Программа считывает онлайн данные с сенсоров оборудования и позволяет донастроить системы управления производством. При этом работа оборудования не прекращается, и компания не теряет деньги из-за простоя. Разработчики уже выполнили работы по двум контрактам с компанией "Bosch" и завершили пилотный проект с нефтеперерабатывающим заводом "Газпромнефти". В ближайших планах выход на международный уровень - разработкой заинтересовался немецкий офис "Bosch".

Стартап-победитель получил приз в 300 тыс. рублей. Как отметила Головкина, проекту нужны инвестиции для дальнейшего развития. "Если мы хотим двигаться в сторону промышленного продукта, нам нужны новые люди, которые обладали бы высокой квалификацией в области программирования, в первую очередь", - добавила она.

Диагностика плоскостопия

По направлению "Биотехнологии" лучшим был признан проект по диагностике плоскостопия у детей. "Это новый метод скрининга плоскостопия. Есть аналоги, но у них есть недостатки - плантографы (аппарат для исследования стоп - прим. ТАСС) очень дорогие, а если использовать методики, как в старые времена, когда делали с бриллиантовым зеленым или другими красящими веществами, то там достаточно низкая информативность и трудозатратно, и пачкающий эффект", - рассказала ТАСС ординатор кафедры медицинской реабилитации Северного государственного медицинского университета Анна Шумилова.

Разработка основана на использовании пленки, которая позволяет получить отпечаток стопы, чтобы затем его можно было проанализировать. "Есть опытный образец с несколькими видами пленок, мы должны оценить чувствительность пленки, проводя клинические испытания", - пояснила врач, отметив, что методика достаточно дешевая и простая в использовании. "Метод может использовать не только врач-ортопед, но и педиатр, терапевт, врач общей практики, потому что критерии оценки просты даже для обычного человека, и даже родители", - добавила она.

Метод можно использовать дистанционно, в небольших населенных пунктах, где нет возможности применить сложное оборудование. Еще одно направление использования - спортивная медицина.

Распознавание речи

По треку "Информационные технологии" первое место заняла компания "Таргет-плюс", которая занимается системами распознавания речи. На конкурс был представлен сервис, который позволяет бизнесу контролировать соблюдение своими сотрудниками стандартов обслуживания. Например, в случае с колл-центром записи звонков поступают на сервер, где речь операторов преобразуется в текст. Далее этот текст проверяется на предмет соответствия нормативам общения оператора.

"У них с нашим министерством связи идет пилотный проект в 2020 году и они по линии МФЦ пилотируют это решение. Они ездили на выставку Сколково, нашли заинтересованность со стороны госструктур и ретейла, в том числе аптечного", - рассказал ТАСС генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области Максим Заборский. Он отметил, что компания планирует выходить на международный рынок, в чем агентство регионального развития будет оказывать помощь. По его словам, содействие окажут всем участникам стартап-тура.

Юдин отметил, что на стартап-туре были представлены как проекты, которые уже находятся на стадии воплощения, так и интересные идеи, которые можно применить в том числе на арктических территориях. "На уровне идеи стоит отметить проект про беспилотную грузовую платформу с акцентом ее использования на арктических территориях - это архангельский проект, - рассказал собеседник агентства. - К лету они планируют его завершить и ведут переговоры с компаниями, которые могут быть заинтересованы в их продукте. Они ориентируются на грузы от 200 кг, то есть интересная ниша между вертолетами и малогабаритными дронами".

Стартап-тур проводится в разных городах России с 2011 года. Он включает в себя конкурс технологических проектов, а также большую образовательную и конференционную программы. В рамках тура проходят сессии о глобальных тенденциях и международных практиках, тренинги для развития компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий.