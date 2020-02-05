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Воду в Симферополе с 10 февраля будут давать по восемь часов в сутки

Ограничения не коснутся трех центральных районов города

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Симферополя с понедельника, 10 февраля, будут давать воду населению по 8 часов в сутки согласно графику. Отключения не затронут три центральных района города, сообщил в среду ТАСС замглавы администрации Симферополя Сергей Титаренко.

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В первой декаде ноября прошлого года синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было сильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки. Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль ранее в среду сообщил ТАСС, что запасы трех водохранилищ, из которых снабжается Симферополь, в два раза меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Он отметил, что ситуация штатная, при этом призвал бережно расходовать воду. Глава администрации города Елена Проценко в Facebook сообщила, что с понедельника будут введены ограничения подачи воды для жилого сектора, которые не коснутся социальных объектов.

"Принято решение, с 10 февраля мы будем подавать в город воду по графику: с 06:00 до 10:00 с 18:00 до 22:00. Чтобы как-то сэкономить", - сказал Титаренко.

Он уточнил, что ограничения подачи воды не коснется трех районов города: Старого города, центра и ГРЭС. "На сегодняшний день притоков в Симферопольское водохранилище нет. Основные притоки туда - это северные склоны горы Чатыр-Даг. Если будет снег и дожди сильные, тогда начнется приток", - пояснил Титаренко.

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