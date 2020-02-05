Более 685 млн рублей направят на обеспечение горячим питанием нижегородских школьников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Более 686 млн рублей направят в Нижегородской области на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов, сообщил в среду журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Президент России поставил задачу обеспечить не просто бесплатное, но и здоровое питание. Выполнение данного положения послания Федеральному собранию в ближайшие месяцы должно стать одним из абсолютных приоритетов работы руководства муниципалитетов. В этом вопросе обязательно нужно ориентироваться на пожелания родительской общественности", - сказал Никитин.

Он отметил, что для организации с 1 сентября 2020 года горячего питания 146836 учащихся начальных классов региона правительство России планирует выделить Нижегородской области 409,7 млн рублей, софинансирование региона составит 276,5 млн рублей.

"Мы провели мониторинг всех школ региона. На сегодняшний день горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях. Ситуация не везде одинаковая, где-то необходимо провести модернизацию пищеблоков", - добавил Никитин.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы в стране. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".