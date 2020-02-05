{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Участников эвакуации граждан из Уханя направили на углубленное медобследование

Под наблюдением будут находиться военные медики, специалисты Минобороны, а также летный состав

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Летный состав, военные медики, а также специалисты Минобороны, которые проводили эвакуацию граждан РФ и других стран из китайского Уханя, пройдут углубленное медицинское обследование. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в среду.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Весь летный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из города Ухань и провинции Хубэй Китайской Народной Республики, направлены в одно из учреждений Минобороны России для прохождения углубленного медицинского обследования ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что они будут находиться под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного периода времени.

Всего было эвакуировано 144 человека. Сейчас они находятся в Тюменской области.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

Для выполнения задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, была создана авиационная группировка Минобороны России, которая включала пять самолетов ВКС, высококвалифицированных военных медиков и специалистов военного ведомства в области вирусологии. "В ходе выполнения задачи по эвакуации граждан из Китайской Народной Республики летчики провели за штурвалами в полете около суток", - отмечается в сообщении.

После выполнения задачи самолеты, экипажи и специалисты "прошли специальную обработку". Сейчас самолеты "перебазированы на оперативный аэродром".

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Власти Московского региона заверили в достаточном запасе антикоронавирусных средств
Руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун призвал аптечные сети мониторить ситуацию с товарными запасами медицинских масок и контролировать ценообразование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС