Участников эвакуации граждан из Уханя направили на углубленное медобследование

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Летный состав, военные медики, а также специалисты Минобороны, которые проводили эвакуацию граждан РФ и других стран из китайского Уханя, пройдут углубленное медицинское обследование. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в среду.

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"Весь летный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из города Ухань и провинции Хубэй Китайской Народной Республики, направлены в одно из учреждений Минобороны России для прохождения углубленного медицинского обследования ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что они будут находиться под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного периода времени.

Всего было эвакуировано 144 человека. Сейчас они находятся в Тюменской области.