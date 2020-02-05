Участников эвакуации граждан из Уханя направили на углубленное медобследование

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Летный состав, военные медики, а также специалисты Минобороны, которые проводили эвакуацию граждан РФ и других стран из китайского Уханя, пройдут углубленное медицинское обследование. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в среду.
"Весь летный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из города Ухань и провинции Хубэй Китайской Народной Республики, направлены в одно из учреждений Минобороны России для прохождения углубленного медицинского обследования ", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что они будут находиться под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного периода времени.
Всего было эвакуировано 144 человека. Сейчас они находятся в Тюменской области.
Для выполнения задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, была создана авиационная группировка Минобороны России, которая включала пять самолетов ВКС, высококвалифицированных военных медиков и специалистов военного ведомства в области вирусологии. "В ходе выполнения задачи по эвакуации граждан из Китайской Народной Республики летчики провели за штурвалами в полете около суток", - отмечается в сообщении.
После выполнения задачи самолеты, экипажи и специалисты "прошли специальную обработку". Сейчас самолеты "перебазированы на оперативный аэродром".