Онкологическое отделение открылось на базе республиканской больницы КБР

НАЛЬЧИК, 5 февраля. /ТАСС/. Онкохирургическое отделение, где будут оказывать высокозатратные онкологические операции, открыли на базе Республиканской клинической больницы (РКБ) Кабардино-Балкарии (КБР) в Нальчике. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

"Для улучшения качества и доступности онкологической медицинской помощи жителям КБР на базе РКБ начало работу онкохирургическое отделение. В структуру нового подразделения входят нейроонкохирургия, торакальная и абдоминальная онкохирургия. Основные задачи отделения - освоение и внедрение в клиническую практику современных хирургических методов лечения онкологических больных и участие специалистов РКБ в онкоконсилиуме при выборе тактики лечения совместно со специалистами онкодиспансера", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве, речь идет о сложных высокозатратных операциях по онкоортопедии, онконейрохирургии, онкоурологии, которые не проводятся в других медучреждениях. В прошлом году помощь в РКБ получили 192 человека.

По данным Минздрава, в Кабардино-Балкарии в 2019 году отмечено 210,4 случая заболеваемости онкологией на 100 тыс. населения, данный показатель ниже общероссийского, а на диспансерном учете состоят 17 тыс. 396 человек. В 2019 году вырос процент выявляемости онкологических заболеваний на ранней стадии: в 55,8 случая выявляют на 1-2-й стадии при плановом значении 52,5%.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" открыты Центры амбулаторной онкологической помощи, финансирование онкослужбы в рамках ОМС в 2019 году увеличено на 420,4 млн рублей. Во Всемирный день борьбы против рака за консультациями к онкологам в КБР обратился 131 житель республики, у четверых выявлены новообразования, они пройдут более углубленное обследование и начнут лечение.