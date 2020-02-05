Власти Крыма сообщили, что чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ в регионе нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Состояние водохранилищ Крыма, которые сейчас заполнены примерно на треть, является стандартным для засушливого года, чрезвычайной ситуации нет, работа идет в штатном режиме, сообщается на сайте правительства Республики Крым.

В первой декаде ноября прошлого года синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки. В пресс-службе администрации города сообщили, что с 10 февраля будет ограничено водоснабжение жилого сектора, ограничения не коснутся социальных объектов.

"Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет. Все службы водохозяйственного комплекса работают в нормальном режиме. По многолетним наблюдениям (более 50 лет), ситуация с наполняемостью водохранилищ в маловодный год является стандартной", - приводятся в сообщении слова председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игоря Вайля.

По данным правительства, по состоянию на 5 февраля Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объема (11,85 млн куб. м), Партизанское - на 34% (11,6 млн куб. м), Аянское - на 32% (1,242 млн куб. м). Суммарный полезный объем трех водохранилищ на сегодня составляет 17,3 млн куб. м воды. Суточное водопотребление из данных водохранилищ - 140-150 тыс. куб. м. Таким образом, запасов воды в водохранилищах, обеспечивающих Симферополь и Симферопольский район, даже без учета пополнения хватит до 1 июня текущего года.

"Но это не говорит о том, что 1 июня будет прекращена подача воды. За сегодняшнюю ночь приток в водохранилища, обеспечивающие Симферополь водными ресурсами, составил 732 тыс. куб. м воды, что на 140 тыс. больше, чем мы получили за весь январь. Это говорит о том, что на водосборных площадях аккумулирован водный ресурс, который обеспечивает наполнение Симферопольского, Партизанского и Аянского водохранилищ", - цитирует пресс-служба слова Вайля.

Ранее в среду Вайль сообщил ТАСС, что запасы трех водохранилищ, из которых снабжается Симферополь, в два раза меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Он отметил, что ситуация штатная, при этом призвал бережно расходовать воду.