ЖЕНЕВА, 5 февраля. /ТАСС/. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить $675 млн на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV, вызвавшим вспышку пневмонии нового типа. Как заявил в среду на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эти средства необходимы на проведение противовирусных операций в ближайшие три месяца.

"Мы просим о $675 млн долларов для финансирования плана на ближайшие три месяца", - отметил он. Глава ВОЗ сообщил, что организация 5 февраля "запускает План стратегической подготовки для поддержки государств в предотвращении, выявлении и диагностике передачи коронавируса".

Как подчеркнул гендиректор, "$675 млн - это много денег, однако это гораздо меньше, чем счет, который придется оплачивать, если мы не инвестируем сейчас средства в подготовительные мероприятия". По его словам, коронавирус "невозможно победить без солидарности - политической, технической и финансовой". Он пояснил, что $60 млн из запрошенной суммы предназначены на операции, проводимые ВОЗ, остальное - для стран, "испытывающих особый риск". Тедрос Аданом Гебрейесус заверил, что ВОЗ "продолжает поддерживать усилия китайского правительства в борьбе со вспышкой 2019-nCoV в эпицентре" - городе Ухань.