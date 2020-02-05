Хуснуллин назвал провокационной тему объединения Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Москва и Подмосковье, а также Петербург и Ленинградская область должны налаживать взаимодействие, но объединять их не нужно, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала РБК.

"Я считаю, что это провокационные темы, ничего объединять не надо. Для тех, кто хочет работать, имеются все возможности, нацпроекты есть, структура управления есть, но надо находить пути взаимодействия", - сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что такие территории, как, например, Санкт-Петербург и Ленинградская область, нельзя рассматривать отдельно, они должны выстраивать отношения.

Вице-премьер привел пример взаимодействия Москвы и Подмосковья. "Мы по транспорту договорились, у нас единая программа развития московского транспортного узла, у нас единая программа по инженерным коммуникациям, по целому ряду других вопросов, по дорогам, по миграции рабочей силы", - отметил он.