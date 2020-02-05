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"Яндекс" устранил сбой в работе своих сервисов

Ранее пользователи портала Downdetector сообщали о недоступности некоторых сервисов компании
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" устранил кратковременные сбои в работе собственных сервисов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На текущий момент все сложности устранены, сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме. Приносим извинения пользователям за временные неудобства", - сказали в пресс-службе.

Ранее пользователи портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщили о недоступности некоторых сервисов "Яндекса", жаловались на сбои в работе почты, сайта и сервиса "Яндекс. Деньги". Проблемы возникали у жителей западной части России.

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Россия
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