"Яндекс" устранил сбой в работе своих сервисов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" устранил кратковременные сбои в работе собственных сервисов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На текущий момент все сложности устранены, сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме. Приносим извинения пользователям за временные неудобства", - сказали в пресс-службе.

Ранее пользователи портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщили о недоступности некоторых сервисов "Яндекса", жаловались на сбои в работе почты, сайта и сервиса "Яндекс. Деньги". Проблемы возникали у жителей западной части России.