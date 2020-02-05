Предприятие в Ростовской области выпускает до 30 тыс. медицинских масок в день

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Единственный производитель медицинских масок в Ростовской области выпускает 25-30 тыс. масок в день, дефицита этого товара в аптеках региона нет. Об этом сообщили в среду в территориальном органе Росздравнадзора со ссылкой на представителя предприятия.

В понедельник представитель предприятия, производящего медицинские маски в Ростовской области информировал ТАСС, что производство приостановлено, работает один станок из четырех - на предприятии ждут очередную поставку сырья.

"Мы в день выпускаем 25-30 тысяч масок. Запасов имеющегося сырья хватит надолго", - приводится в сообщении слова представителя предприятия.

Как уточнили в территориальном органе Росздравнадзора, в настоящее время в регионе дефицита медицинских масок нет. "На территории Ростовской области продаются маски 15 производителей, как отечественных, так и зарубежных. Цены на маски могут разниться в зависимости от производителя", - уточнила представитель ведомства, добавив, что повышенный и необоснованный спрос на медицинские маски "может спровоцировать их искусственный дефицит".