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В Дагестане объяснили рост цен на медицинские маски в аптеках региона

Первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов сообщил, что завышение цены в 6,5 раза выявили только у одного оптового поставщика

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана разъяснили повышение цены на медицинские маски в аптеках республики. По итогам контрольных закупок завышения цены на медицинские маски в аптеках на 650% не выявлено, такое повышение выявлено у одного поставщика. Об этом сообщил ТАСС в среду первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов.

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Ранее в среду заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил, что самое серьезное завышение цены на медицинские маски по РФ зафиксировано в Республике Дагестан, оно составляет 650%.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию для приема обращений по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Обращения граждан принимаются по телефону 8 (800) 550-99-03.

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"На данный момент мы проверили около двадцати частных аптек в Махачкале, сделали контрольные закупки, которые показали, что максимальная цена на медицинскую маску - 10 рублей, а средний чек - менее 8 рублей. При этом, по данным мониторинга республиканского управления Росздравнадзора, цена реализации медицинских масок в декабре 2019 года составляла около 5 рублей, то есть повышение есть, но не такое значительное", - сказал Карибов.

По его словам, в четверг в правительстве республики планируется совещание с участием представителей Минздрава республики, аптечного управления, территориальных управлений ФАС и Росздравнадзора "для принятия мер по предотвращению завышения цен на медицинские маски".

"Завышение цены на 650% или 6,5 раза выявлено только у одного оптового поставщика этих масок. С этим случаем мы разбираемся. При выявлении необоснованного завышения цены на медицинские маски будут приняты конкретные решения, вплоть до лишения лицензии", - пояснил собеседник агентства.

В госаптеках нет проблем

Он добавил, что в подведомственных региональному Минздраву аптеках "проблем с медицинскими масками нет". "В наших госаптеках завышения цены на эти маски в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции тоже нет", - сказал Карибов.

Ранее в территориальном отделении Росздравнадзора по Дагестану сообщили ТАСС, что ведомство проверяет информацию о ценах на медицинские маски в республике.

 

Теги
РоссияДагестанКитайская вирусная пневмония
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