В Думе считают, что Роспотребнадзор должен разъяснить идеи о принудительной госпитализации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор должен "детально разъяснить" свои предложения о доработке законодательства в сфере принудительной госпитализации граждан с особо опасными инфекциями. Об этом заявил в среду ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

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Ранее в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что законодательство в отношении принудительной госпитализации граждан с особо опасными инфекциями нуждается в доработке.

"Как я понимаю, руководитель Роспотребнадзора предложила на своем брифинге, что законодательство необходимо дополнить статьями о принудительной госпитализации граждан с особо опасными инфекциями, и это заявление связано со вспышкой коронавируса в Китае", - сказал Огуль.

По его словам, он пока не видел этой инициативы ведомства в документальной форме. "Сомневаюсь, можно ли вообще прописать такую норму, есть ли вообще необходимость это делать, - отметил парламентарий. - Ведь в федеральном законе "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" есть статья 33, которая, в частности, подразумевает, если такие больные представляют опасность для окружающих, их обязательную госпитализацию или изоляцию в порядке, установленном законодательством РФ".

Депутат напомнил, что в законодательстве уже прописан ряд конкретных случаев, когда допускается принудительное лечение. "Обязанность проходить лечение есть у тех, кто болен туберкулезом и психическими заболеваниями. Принудительная госпитализации таких больных возможна по решению суда, если человек представляет угрозу для здоровья и жизни окружающих", - уточнил он.

"Полагаю, Роспотребнадзору надо детально разъяснить свое предложение. В любом случае, такие изменения должны быть самым тщательным образом проработаны, чтобы в дальнейшем их можно было использовать только на благо людей", - заключил Огуль.