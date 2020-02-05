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Китайская вирусная пневмония

В Москве не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в городе принимаются необходимые меры для недопущения появления и распространения инфекции

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, вызвавшим с конца декабря 2019 года в Китае вспышку пневмонии нового типа, в Москве не выявлено. В городе принимается комплекс мер, предупреждающих появление и распространение инфекции, сообщила в интервью ТАСС заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"По состоянию 5 февраля в Инфекционную клиническую больницу №1 Департамента здравоохранения Москвы всего был госпитализирован 71 человек, в настоящее время на стационарном лечении состоят девять человек, 62 выписано. Лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV нет", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве принимаются необходимые меры для недопущения появления и распространения инфекции. Специалисты Научно-практического центра экстренной медицинской помощи ежедневно проводят работу по выявлению носителей вируса в аэропортах, на железнодорожных и автодорожных вокзалах. По состоянию на 08:00 5 февраля, на объектах железнодорожного транспорта осмотрено 5,6 тыс. человек, выявлено пять человек с признаками ОРВИ, один больной направлен на госпитализацию. На объектах воздушного транспорта осмотрено 594 человека, выявлен один больной с признаками ОРВИ. Начиная с 1 февраля ежедневно осматриваются порядка 4 тыс. студентов из КНР, проживающих в общежитиях московских вузов, а также 2 тыс. граждан КНР, проживающих в столичных гостиницах.

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В 28 вузах Москвы студенты из КНР, вернувшиеся в Россию менее двух недель назад, были расселены в отдельные помещения. "Еще 24 вуза готовы к организации такого расселения по прибытии студентов из Китая", - добавила заммэра.

Она также отметила, что руководители столичных департаментов спорта, культуры, транспорта, строительства, а также торговли и услуг направили инструкции по усилению дезинфекционного режима на предприятиях, а также в места массового посещения людей. Все медицинские организации департамента здравоохранения имеют достаточный запас необходимых медикаментов, средств защиты и медицинского оборудования. Кроме того, жители города ежедневно получают актуальную информацию о ситуации с коронавирусом на экранах в вагонах метро.

 

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РоссияКитайская вирусная пневмония
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