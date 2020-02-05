Опеку над девочкой из клиники "Мать и дитя" предложат оформить ее бабушке и дедушке

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Органы опеки Москвы предложат бабушке и дедушке девочки, которую родители не забирали из клиники более пяти лет, оформить опеку над ребенком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.

"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней. В первую очередь мы предложим бабушке и дедушке оформить предварительную опеку. Для девочки это будет лучшим вариантом - для нас приоритет семейная форма устройства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, второй вариант - девочка после подготовки и адаптации переедет в учреждение соцзащиты "Наш дом" - семейного типа с отдельными квартирами, где есть медицинское сопровождение. "Мы будем просить нянь находиться вместе с ней <...>, будем продолжать работать с бабушкой и дедушкой и постараемся помочь девочке попасть к родным людям. Как вариант, мы будем искать временную семью, которая возьмет девочку под свою опеку", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что расходы по содержанию девочки департамент возьмет на себя. В течение этого месяца, назначенного для обжалования решения суда, девочку будут навещать специалисты соцзащиты: психолог поможет адаптироваться в новых условиях, а логопед проведет занятия по коррекции речи.

Суд 5 февраля удовлетворил иск органов опеки об ограничении в родительских правах матери и отца пятилетней девочки, несколько лет проживающей в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя". Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее уже подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

Родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего в настоящее время не угрожает.