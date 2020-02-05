Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом не помешает сотрудничеству Петербурга с Китаем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом 2019-nCoV, вызвавшим с конца декабря 2019 года в Китае вспышку пневмонии нового типа, не помешает сотрудничеству Петербурга с Китаем, считает глава города Александр Беглов.

Хотя они в основном того не стоят

Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая?

Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая? Хотя они в основном того не стоят

"От имени правительства Санкт-Петербурга и всех петербуржцев выражаю искренние слова сочувствия и поддержки всем, в чьих семьях от коронавирусной инфекции умерли родные. <…> Китай - давний друг и надежный партнер Санкт-Петербурга. Мы активно развиваем наше взаимодействие и уже достигли значительных результатов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Уверен, никакие обстоятельства не смогут повлиять на темпы нашего сотрудничества", - говорится в обращении исполняющему обязанности генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Чжан Вэю, которое распространила в среду пресс-служба городского правительства.

Беглов также выразил надежду, что благодаря решительным действиям китайских центральных и местных властей ситуацию с коронавирусом удастся стабилизировать в максимально короткие сроки.