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Китайская вирусная пневмония

Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом не помешает сотрудничеству Петербурга с Китаем

Губернатор города назвал страну давним и надежным партнером Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом 2019-nCoV, вызвавшим с конца декабря 2019 года в Китае вспышку пневмонии нового типа, не помешает сотрудничеству Петербурга с Китаем, считает глава города Александр Беглов.

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"От имени правительства Санкт-Петербурга и всех петербуржцев выражаю искренние слова сочувствия и поддержки всем, в чьих семьях от коронавирусной инфекции умерли родные. <…> Китай - давний друг и надежный партнер Санкт-Петербурга. Мы активно развиваем наше взаимодействие и уже достигли значительных результатов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Уверен, никакие обстоятельства не смогут повлиять на темпы нашего сотрудничества", - говорится в обращении исполняющему обязанности генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Чжан Вэю, которое распространила в среду пресс-служба городского правительства.

Беглов также выразил надежду, что благодаря решительным действиям китайских центральных и местных властей ситуацию с коронавирусом удастся стабилизировать в максимально короткие сроки.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияКитайСанкт-ПетербургКитайская вирусная пневмония
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