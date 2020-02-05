Власти Московского региона заверили в достаточном запасе антикоронавирусных средств

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы и Подмосковья сообщили о достаточном количестве лекарственных средств, рекомендованных для лечения коронавируса нового типа. Их применение возможно только в условиях стационара при лабораторном подтверждении вируса, а лекарства отпускаются строго по рецепту.

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Как сообщили ТАСС в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в структуре медорганизаций Москвы есть все необходимые лекарства, рекомендованные Минздравом РФ и Роспотребнадзором по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных новым коронавирусом. Речь идет о трех препаратах: "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Рекомбинантный интерферон бета-1b". "Все пациенты с коронавирусной инфекцией 2019-nCoV нуждаются в госпитализации в специализированный стационар, который в полной мере укомплектован всеми необходимыми противовирусными препаратами. Медицинские организации Депздрава имеют большой запас необходимых медикаментов, средств защиты и медицинского оборудования", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС источник в медицинских кругах региона, методические рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора были озвучены исключительно для медицинских работников, в свободном доступе реализация препаратов от коронавируса запрещена.

"Поскольку препараты от коронавируса можно применять только в условиях стационара, не все аптеки стремятся создать неснижаемый запас лекарств. Чаще всего он формируется индивидуально под нужды каждой конкретной аптеки, исходя из реестра инфицированных. Например, в каком-то районе препарата может не быть вообще, а где-то он будет в большом количестве. Также многие пациенты приобретают эти лекарства по рецепту врачей для лечения в частных медорганизациях", - уточнил источник. Таким образом он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что в аптеках Москвы и Подмосковья в связи со вспышкой коронавируса наблюдается дефицит лекарств.

Оперативный штаб проводит регулярные встречи с руководителями крупнейших аптечных розничных сетей Москвы, где обсуждаются вопросы бесперебойного обеспечения аптек медицинскими масками, поддержания необходимого товарного запаса, а также меры по контролю цен на продукцию в розничных точках. "У каждого москвича должна быть возможность приобрести средства индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний. И мы призываем аптечные сети мониторить ситуацию с товарными запасами, особенно по медицинским маскам, контролировать ценообразование", - привели в штабе слова руководителя Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

По его словам, ситуация с наличием достаточного количества профилактических препаратов и средств защиты в московских аптеках, а также с ценами на данные изделия контролируется Департаментом здравоохранения Москвы, Росздравнадзором и Федеральной налоговой службой. "И в случае выявления недобросовестных действий будут приняты соответствующие меры. В ближайшее время подобную встречу планируется провести с производителями и крупными поставщиками необходимых медикаментов и средств защиты", - пояснили в штабе. При этом заверили, что в Москве подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции нет.

Ситуация с масками и лекарствами в Подмосковье

В Минздраве Московской области также подтвердили, что рекомендации Минздрава РФ по алгоритму лечения доведены до всех медицинских организаций региона. "Даны четкие инструкции врачам по назначению противовирусных препаратов. Важно отметить, что лечение рекомендованными препаратами назначается только при лабораторном подтверждении вируса в условиях стационара. Все медицинские организации Минздрава Мособласти обеспечены лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты в достаточном объеме", - отметили в министерстве.

Как пояснила первый замминистра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева, в государственной аптечной сети "Мособлмедсервис", подведомственной Минздраву Московской области, медицинские маски имеются, кроме того, осуществляется оперативный контроль за дополнительными поставками.

На территории аэропортов, относящихся к Московской области, в круглосуточном режиме дежурят медицинские бригады Территориального центра медицины катастроф. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из Китая. В гостиницах, где проживают туристические группы граждан из Китая, врачами медицинских организаций Минздрава Подмосковья в профилактических целях проводятся медицинские осмотры.

По данным управления Роспотребнадзора по Московской области, на данный момент ни одного случая заболевания коронавирусом в области не зафиксировано.

Аптечные сети о наличии препаратов и масок

На горячих линиях топа-5 коммерческих аптечных сетей Москвы (по объему продаж, по данным DSM Group) ТАСС рассказали о ситуации с наличием медицинских масок и противовирусных препаратов. На горячей линии сети "36,6" сообщили о наличии медицинских масок Sense (15 штук), голубых и черных медицинских масок этой же фирмы (по 5 штук), медицинских масок Like (5 штук), стандартных медицинских масок Rutex (50 штук), трехслойных медицинских масок (50 штук).