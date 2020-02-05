Крым получит 3 млрд рублей на соцвыплаты, озвученные в послании президента

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Республика Крым дополнительно получит 3 млрд рублей на социальные выплаты, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом в среду на круглом столе в Совете министров региона по вопросу обсуждения поправки в Конституцию РФ сообщила вице-премьер республики - министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

В четверг на круглом столе в Симферополе, в котором приняли участие крымские сенаторы и представители региональных властей, было принято решение поддержать внесенный президентом РФ проект закона о поправке в Конституцию. Копии документа направлены в комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в аппарат полпреда президента в Южном федеральном округе, а также главе Крыма и в Госсовет республики.

"Конституцией определено, что не могут быть уменьшены те права и гарантии, которые для человека были уже установлены. Если сегодня законами и указами президента РФ будут установлены те или иные гарантии для семей с детьми, мы уверены в том, что они будут финансово подкреплены. Сегодня мы уже согласовываем новые проекты указов президента по пособиям семьям с детьми, в которых воспитываются дети от 2 до 7 лет. Уже понимаем, что республика в текущем году дополнительно из федерального бюджета получит больше 3 млрд рублей на различные социальные выплаты", - сказала Романовская.

Она уточнила, что дополнительные средства будут направлены на выплату пособий семьям с детьми от 2 до 7 лет, обеспечение горячего питания школьников и приведения в порядок пищеблоков в учебных заведениях, доплаты классным руководителям. "Это огромная сумма только этого года, но она еще будет расти со следующего года, потому что у нас и количество классов будет расти в связи с тем, что увеличивается рождаемость", - добавила Романовская.

Обсуждение поправки

Приоритет Конституции РФ над международным правом, который предлагается закрепить в поправке в основной закон государства, закрепит и статус Крыма как российского региона, считает член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. "Это чрезвычайно важно для нас крымчан, потому что изменения, которые касаются непосредственно защиты государственного суверенитета, любые международные договоры, если они не соответствуют Конституции, не будут учитываться для Российской Федерации. Для нас крымчан наш референдум и конституционный закон уже никто не сможет никогда пересмотреть, как бы не складывалась жизнь", - заявила Ковитиди журналистам по итогам круглого стола.

Первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс также отметил, что изменения в Конституцию сыграют важную роль для региона. "Мне кажется, это важно сегодня прежде всего по тому, что многие решения, которые принимаются международными организациями, носят политизированный характер. Соотношение тех решений, которые принимаются этими международными организациями к национальному законодательству и Конституции очень важны для сохранения стабильности государства, интересов и для отстаивания интересов государства на международном уровне", - пояснил Фикс.

О поправке

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке в Конституцию РФ. На подготовку законопроекта ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования.