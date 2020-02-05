Ученые предложили использовать альтернативные источники водоснабжения в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Проблему дефицита воды на Крымском полуострове необходимо решать за счет внедрения водосберегающих технологий, а также использования альтернативных источников водоснабжения, в том числе опреснения, очистки сточных вод для использования в технических целях, использование глубоко залегающих подземных вод. Об этом рассказали ТАСС крымские ученые, занимающие проблемой водоснабжения.

В среду председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил ТАСС, что запасы воды для Симферополя составляют 26 млн кубометров, что в два раза меньше, чем в прошлом году. По его словам, в среду приток в водохранилища составил 722 тыс. кубометров - этого хватит на 104 дня.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

Ожидания от погоды и субмаринные воды

Как рассказал ТАСС доктор геолого-минералогических наук, профессор Крымского Федерального университета Анатолий Пасынков, запасы воды в водохранилищах полуострова во многом зависят от количества осадков, а сейчас в Крыму ждут дождей и снега.

"Наш Крым всегда, даже с Северо-Крымским каналом, сильно зависел от метеоусловий, от объемов осадков. Сейчас у нас прогноз утешительный - идет штормовая погода, будут дожди, а затем, с похолоданием, снег, и тогда запасы пополнятся. Особых поводов для паники я не вижу - сейчас действительно воды очень мало, водохранилище сильно обмелевшее, но это не самый низкий уровень. Четыре-пять лет назад водохранилище в Симферополе в восточной части вообще можно было перейти по дну", - сказал Пасынков.

По его словам, в настоящее время в Крыму ведутся разработки по использованию альтернативных источников водоснабжения. "Отдельные разработки ведутся, предлагаются биологические способы очистки вод, которые просто сбрасываются в море - их можно очищать и использовать, такие технологии применяются в других странах. <…> У нас вода есть в водоносных горизонтах, но нельзя использовать для технических нужд, ею нельзя поливать, можно использовать только для питьевого водоснабжения", - привел примеры ученый.

Кроме того, по его словам, в Крыму есть возможность использования так называемых субмаринных источников вод. "Это пресные воды, которые аккумулируются в горах, в трещинах и карстовых пустотах - по трещинам, разломам они тоже уходят в море. <…> Необходимо провести серьезные исследования, посчитать стоимость затрат, экономическую целесообразность", - пояснил ученый.

Об альтернативных источниках водоснабжения для полуострова говорит и президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко.

"Сейчас в том числе наш факультет сельского хозяйства, Крымская академия наук занимаются темой поиска подземных вод на глубоких горизонтах. Такой опыт есть в других странах мира, это особый тип вод, ими надо заниматься, мы сейчас пытаемся получить соответствующее финансирование. Наметки есть, такие зоны выделены, используются различные методы наблюдения, в том числе дистанционные, космические", - сказал Тарасенко.

Он отметил, что определенные перспективы связаны также с технологиями опреснения морской воды. "Сегодня весь мир ищет такие альтернативы - опреснением морской воды занимается Саудовская Аравия, Испания, Израиль. И нам тоже надо эти технологии осваивать", - добавил собеседник агентства.

Водосберегающий режим

При этом, по его словам, в условиях вододефицита необходимо более рационально использовать имеющиеся водные ресурсы.

"Нужно бережно относиться к воде, воспроизводить эту воду, работая с территорией, с ландшафтом, занимаясь лесомелиорацией. Каждый бассейн каждой речки нужно холить и изучать, выделять зону санитарной охраны и так далее. <…> И конечно, водосбережение - и в быту, и в сельском хозяйстве, и в промышленности нужно максимально использовать такие технологии, в любом производственном цикле думать о замкнутом водообороте, то есть находить все способы сохранения воды для Крыма", - пояснил глава Крымской академии наук.

С ученым согласен и председатель комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета Республики Крым Юрий Мигаль. "Надо рационально использовать водные ресурсы, рационально подходить к расчетам, к вопросам водообеспечения в сельском хозяйстве. <…> Сейчас очень много интересных предложений, которые уже начинают реализовываться, в том числе по стокам, которые можно очищать и заниматься сельским хозяйством. Сегодня Минсельхоз [Крыма] работает в этом направлении, НИИ сельского хозяйства, наше правительство <…>, сегодня проекты находятся в работе", - сказал Мигаль ТАСС.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов будет завершено к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, уже налажено круглосуточное водоснабжение. Президент России Владимир Путин 10 января 2020 года раскритиковал власти Крыма за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения.