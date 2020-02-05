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Жительница Калининграда попросила службу "112" забрать у нее четырех детей

Женщина сообщила, что она "находится в тяжелой жизненной ситуации и морально истощена"

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Четверых малолетних детей жительницы калининградского поселка, обратившейся в Центра обработки вызовов экстренных оперативных служб "112" с просьбой из-за "тяжелой жизненной ситуации" забрать ее детей, поместили в Детскую областную больницу. Об этом сообщила в среду ТАСС начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.

"В центр обработки вызовов системы - "112" поступил звонок от женщины, которая сказала, что находится в тяжелой жизненной ситуации, морально истощена <...> при этом просила забрать ее несовершеннолетних детей. Оператор Центра направил сведения в соответствующие экстренные оперативные службы, а психологу удалось удерживать женщину на связи до момента прибытия скорой помощи", - рассказала она.

После получения сигнала из "112" инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с органами опеки и попечительства незамедлительно выехали по месту жительства звонившей женщины - жительницы одного из поселков Багратионовского района. Выяснилось, что она звонила на номер экстренных служб, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Пока с мамой беседовали сотрудники полиции и психолог, все ее четверо детишек, младшим из которых пять и шесть лет, а старшим 10 и семь лет, срочно доставили в Детскую областную больницу. И одно можно сказать с уверенностью: они в тепле, под медицинским контролем и заботой", - подчеркнула Поставничая.

В отношении 33-летней матери полицейскими составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Собранный материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством. Кроме того, органами опеки и попечительства будет рассмотрен вопрос об ограничении злоупотребляющей алкоголем женщины в родительских правах.

Теги
РоссияКалининградская область
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