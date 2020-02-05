В Черногории заявили, что решение Константинополя по Украине стало катастрофой

БЕЛГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Решение Константинопольского патриархата дать раскольнической Православной церкви Украины томос об автокефалии стало катастрофой для его сегодняшней и будущей роли в православии. Об этом заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий в интервью газете Glas Srpske, опубликованном в среду.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что Константинопольский патриархат даст томос черногорской раскольнической церкви, митрополит заявил: "Что касается Черногории, то он [Константинополь] точно не изменит позицию. Что касается церкви в Македонии, то это уже другой разговор. Я надеюсь, что без договора с Сербской православной церковью (СПЦ) он этого не сделает, <...> потому что это было бы катастрофой и для него, и для православной церкви в целом. И то, что было с Украиной, было катастрофой для сегодняшней и будущей роли Константинопольского патриархата".

Митрополит подчеркнул близость СПЦ и к Москве, и к Константинополю. "Мы бесконечно уважаем Константинополь, там мы рождены, с другой стороны по вере, языку и крови мы близки русским. Константинополь долгое время был распят, находился в очень тяжелой ситуации, но его позиция вокруг украинской церкви наносит ущерб и Константинополю, и единству православия", - указал он.

Православная церковь Украины (ПЦУ) создана в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата. Она получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признали каноничность новой церковной структуры. Признание ПЦУ стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви. Кроме того, за внесение главы ПЦУ Епифания в список имен предстоятелей поместных церквей, поминаемых на литургии, Священный синод РПЦ 26 декабря 2019 года постановил прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора II.