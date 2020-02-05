Международные организации предложили помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

РИМ, 5 февраля. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) выразили свою солидарность Китаю и предложили поддержку стране в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Как сообщила в среду пресс-служба ФАО, главы трех учреждений направили соответствующее письмо председателю КНР Си Цзиньпину.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, президент МФСР Жильбер Унгбо и глава ВПП Дэвид Бисли охарактеризовали вспышку как "угрозу здоровью населения Китая и остальной части мира". "Три учреждения ООН со штаб-квартирой в Риме заявили о готовности оказывать поддержку усилиям Китая по снижению последствий распространения вируса, в особенности в сельских районах", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что ФАО тесно взаимодействует со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организацией по охране здоровья животных по проектам выявления потенциальных носителей этого вируса среди животных. В частности, ФАО была задействована чрезвычайная координационная группа, в которую вошли международные, региональные и национальные специалисты для оценки ситуации.

"В такой чрезвычайной ситуации, как текущая вспышка нового коронавируса, наиболее уязвимые страны страдают больше всех", - отметил Цюй Дунъюй, бывший замминистра сельского хозяйства КНР. Он указал, что инициатива ФАО "Рука об руку" направлена на установление партнерских отношений между донорами и получателями помощи. "Этот проект имеет своей главной целью противостоять последствиям чрезвычайных ситуаций наподобие нынешней", - добавил он.

"ВПП внимательно следит за событиями, и мы готовы по мере необходимости применять свой опыт и знания в глобальной логистике и в других областях. Мы всецело поддерживаем все страны, затронутые этой вспышкой, а в особенности те, которым, возможно, потребуется дополнительная поддержка в противодействии этой растущей угрозе здоровью населения", - указал со своей стороны глава ВПП.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.