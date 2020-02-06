Путин обсудит в Кремле вопросы науки и образования

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, а также вручит президентские премии молодым ученым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"6 февраля в рабочем графике президента главной темой станет государственная политика в сфере науки и образования", - говорится в сообщении.

Так, в Большом Кремлевском дворце глава государства соберет совместное расширенное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, которое "будет посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства".

"Основное внимание будет уделено вопросам соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества, формированию и внедрению новых инструментов взаимодействия образовательных и научных организаций, органов власти всех уровней и работодателей с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны", - сообщили в пресс-службе.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что одним из ключевых на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию будет вопрос распределения бюджетных мест в регионах страны для развития высококвалифицированных кадров на местах.

Профильное обсуждение

Научно-образовательной тематике президент РФ уделил значительную часть своей рабочей поездки в Череповец 4 февраля. Он тогда, в частности, посетил местный химико-технологический колледж, а на встрече с представителями общественности обсудил вопросы, волнующие педагогическое сообщество и ученых. Путин с самого начала настроил своих собеседников на то, что он рассчитывает не просто на вопросы, а на беседу, содержание которой будет учитываться при подготовке документов к предстоящему в четверг совместному заседанию президиума Госсовета и профильного президентского совета.

В ходе общения президента с общественностью в Череповце были затронуты проблемы финансирования образовательных проектов, поддержки наукоградов, привлечения иностранных ученых в Россию и развития сети суперкомпьютеров в РФ, которое, как отметил Путин, должно идти равномерно по всей стране, а не концентрироваться в Москве. Президент также пообещал, что будут проработаны вопросы обеспечения бесплатного второго высшего образования, повышения уровня зарплаты мастеров производственного обучения, привлечения старшекурсников педагогических вузов к преподаванию в школах и так далее. Глава государства в ходе беседы сообщил также, что при правительстве планируется создать единый центр, который отслеживал бы востребованность профессий на рынке труда, так как "новые возможности требуют новых специалистов".

Кроме того, Путин сообщил, что намерен "посерьезнее заняться" темой популяризации науки, рассказав, что таким был наказ ему Даниила Гранина во время их последней встречи незадолго до смерти писателя в 2017 году.

Путин обсуждал также вопросы, касающиеся предстоящего заседания, на встрече в Сочи со студентами образовательного центра "Сириус" 22 января. "Кстати говоря, у нас наука молодеет, что меня очень радует", - заметил тогда президент.

Премии молодым ученым

Перед совместным заседанием глава государства вручит в Кремле президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Торжественная церемония состоится в преддверии Дня науки, который отмечается 8 февраля.

В этом году лауреатами премии стали доктор психологических наук Александр Веракса за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров за разработки в области нанотехнологий, а также кандидат биологических наук Марина Ширманова за достижения в изучении онкологических процессов.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко ранее сообщил ТАСС, что лауреаты 2019 года и прошлых лет выступят в День науки в парке "Зарядье" в Москве с публичными лекциями, которые смогут послушать все желающие.

Премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель - стимулировать дальнейшие исследования и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Размер каждой премии с этого года составляет 5 млн рублей.