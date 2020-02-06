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Китайская вирусная пневмония

В США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 12

Случаи зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Аризона, Вашингтон, Висконсин и Массачусетс

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных в США случаев заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, возросло до 12. Впервые заболевание выявлено в Висконсине, информировал в среду на своем сайте департамент услуг здравоохранения этого штата.

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"Департамент услуг здравоохранения Висконсина, центр госпиталей и клиник штата, а также Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в Висконсине. Непосредственный риск заражения людей [в США] этим вирусом низок", - информировало ведомство.

По его данным, новый пациент, совершеннолетний, заразился в Китае. "Этот человек изолирован у себя дома и чувствует себя хорошо", - заверил департамент.

Таким образом в США подтверждено 12 случаев заболевания пневмонией, вызванной 2019-nCoV. Случаи зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Аризона, Вашингтон, Висконсин и Массачусетс. Соединенные Штаты ввели временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех иностранцев, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США.

Теги
СШАКитайская вирусная пневмония
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