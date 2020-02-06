Попова: коронавирус не распространится за пределы реабилитационного центра под Тюменью

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Коронавирус нового типа 2019-nCoV не распространится за пределы лечебно-реабилитационного центра под Тюменью, даже если будет обнаружен у находящихся там на карантине эвакуированных из китайского Уханя граждан РФ, стран ЕЭАС и Украины. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24" .

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"Все необходимые меры приняты, все организовано, чтобы при любом развитии ситуации, даже неблагоприятном, ничего не произошло за периметром этого здания, даже за стенами здания ничего не произойдет", - сказала она, отвечая на вопрос, может ли коронавирус "вырваться из санатория".

Попова отметила, что пациенты санатория обязательно должны пройти 14-дневный карантин, даже если тесты на наличие коронавируса будут показывать отрицательные результаты. "Это неизбежное условие того, чтобы по истечении 14 дней все находящиеся сегодня в центре могли совершенно свободно перемещаться по любой стране, в первую очередь по нашей", - добавила она.

По словам Поповой, медицинский персонал "все 14 дней наблюдения за приехавшими из Китая гражданами России, стран ЕЭАС и Украины будет находиться внутри санатория без права выйти за его пределы". Также в санатории обеспечат постоянный контроль за состоянием здоровья персонала, отметила она.

"Буквально в эти минуты из центра доложили, что люди размещены по комнатам, удовлетворены все пожелания по одноместному размещению, все люди воспользовались бытовыми условиями. Они поужинали, сейчас их осматривают врачи, так положено, их будут осматривать каждый день, будет проходить термометрия, - продолжила глава Роспотребнадзора. - Я знаю, что среди всех, кто находится в центре, нет больных с инфекционными признаками. Педиатр уже посмотрел четырех детей, они чувствуют себя хорошо, обеспечены специальным питанием, все необходимые смеси привезли".

Россияне и граждане стран ЕЭАС и Украины, эвакуированные самолетами ВКС из китайского Уханя, размещены на карантин в лечебно-реабилитационном центре, который находится в 28 км от Тюмени. Он расположен в лесу.

Эвакуация россиян

По оценке посольства РФ, в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами самолеты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин.

5 февраля два борта Военно-космических сил доставили в Тюмень 144 человека из китайского города Ухань. По информации главного санитарного врача РФ Анны Поповой, все эвакуированные в Россию граждане чувствуют себя удовлетворительно и не имеют признаков респираторных заболеваний, вызываемых новым коронавирусом.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно последним данным, число инфицированных в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.