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"Известия" назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

Больше всего этого алкогольного напитка употребляют в Сахалинской и Магаданской областях
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сахалинская и Магаданская области стали лидерами по потреблению водки в России по итогам 2019 года. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

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По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.

Как пояснил "Известиям" глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, данные регионы традиционно лидируют по потреблению алкоголя за счет высоких средних зарплат, что позволяет покупать легальную продукцию.

В ЦИФРРА также отметили рост потребления водки в 31 регионе России, средний рост составил 6%. Более всего потребление выросло в Калининградской (4,1 л) и Ульяновской (3,8 л) областях - на 15%.

Рейтинг был сформирован на основе статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного и официальных данных о населении субъектов РФ.

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