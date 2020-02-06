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Китайская вирусная пневмония
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Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 27,4 тыс.

Погибли 562 человека
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© EPA-EFE/YFC

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 27,4 тыс., 563 человека умерли, 1135 выздоровели. Об этом сообщил в четверг информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

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В среду утром центральные власти зафиксировали 24,3 тыс. случаев заражения, зарегистрировав 490 летальных исходов.

Наибольшее число случаев заражения - 19,6 тыс. - в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписаны 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.

В Пекине (253 случая заражения) умер один человек. В граничащих с Россией провинции Хэйлунцзян (двое умерших) и автономном районе Внутренняя Монголия - 190 и 42 случая заражения соответственно. Под наблюдением медиков находятся свыше 23 тыс. человек, у которых проявились симптомы заболевания, но диагноз им пока не поставлен.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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