Власти Приморья организуют ярмарки для обеспечения овощами жителей края

"Поскольку у приморцев появилась тревога о возможном дефиците овощей, [в среду] по моему поручению сотрудники краевого Минпромторга проехались с рейдом по нескольким торговым сетям во Владивостоке. Сейчас грузовое сообщение с Китаем открыто, продукции на прилавках должно быть достаточно. Дополнительно организуем овощные ярмарки", - сообщил Кожемяко.

Он добавил, что, если цена на овощи в магазинах края будет завышенной, жители региона могут обратиться на горячую линию, и ФАС займется проблемой. Губернатор отметил, что в Приморье сейчас предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Так, в трех приграничных муниципалитетах действует режим ЧС, и ни одного подтвержденного случая этого заболевания не зафиксировано. Кроме того, власти помогают россиянам вернуться из Китая, эвакуировано уже около 200 человек.

"В целом Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать коронавирус. Сейчас в системе здравоохранения есть четкие алгоритмы действий на случай выявления вируса. Мы готовы в случае необходимости развернуть дополнительно до 1000 коек в наших государственных медучреждениях. Если потребуется, будут задействованы возможности Медцентра ДВФУ и других федеральных и ведомственных медучреждений", - сообщил Кожемяко.