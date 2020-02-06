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Китайская вирусная пневмония

Власти Приморья организуют ярмарки для обеспечения овощами жителей края

Глава региона Олег Кожемяко сообщил, что дефицита овощей из-за вспышки коронавируса в соседнем Китае не наблюдается, продукции на прилавках торговых сетей края должно быть достаточно
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© Наталья Никулина/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Приморья организуют ярмарки, чтобы обеспечить овощами жителей Приморья, обеспокоенных возможным дефицитом из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор края Олег Кожемяко.

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"Поскольку у приморцев появилась тревога о возможном дефиците овощей, [в среду] по моему поручению сотрудники краевого Минпромторга проехались с рейдом по нескольким торговым сетям во Владивостоке. Сейчас грузовое сообщение с Китаем открыто, продукции на прилавках должно быть достаточно. Дополнительно организуем овощные ярмарки", - сообщил Кожемяко.

Он добавил, что, если цена на овощи в магазинах края будет завышенной, жители региона могут обратиться на горячую линию, и ФАС займется проблемой. Губернатор отметил, что в Приморье сейчас предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Так, в трех приграничных муниципалитетах действует режим ЧС, и ни одного подтвержденного случая этого заболевания не зафиксировано. Кроме того, власти помогают россиянам вернуться из Китая, эвакуировано уже около 200 человек.

"В целом Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать коронавирус. Сейчас в системе здравоохранения есть четкие алгоритмы действий на случай выявления вируса. Мы готовы в случае необходимости развернуть дополнительно до 1000 коек в наших государственных медучреждениях. Если потребуется, будут задействованы возможности Медцентра ДВФУ и других федеральных и ведомственных медучреждений", - сообщил Кожемяко.

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Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияКитайПриморский крайДальний ВостокКитайская вирусная пневмония
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