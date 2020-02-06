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Китайская вирусная пневмония
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Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

Всего на судне находятся около 3,7 тыс. человек, среди них 24 россиянина
Описание
© EPA-EFE/JIJI PRESS

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Об этом сообщило в четверг Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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По его информации, все новые инфицированные будут госпитализированы в медицинские учреждения префектуры Канагава. Их гражданство на данный момент не уточняется. Ранее у 10 пассажиров этого судна - граждан Японии, Китая, США, Австралии и Филиппин - уже был обнаружен коронавирус, их доставили в больницы.

Всего, по данным Минздрава, на судне находятся около 3,7 тыс. человек - граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина. Как сообщили в российском посольстве, все они обеспечены питанием и медицинской помощью.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Китае превысило 28 тыс., 563 человека в КНР умерли, 1135 выздоровели.

Теги
ЯпонияКитайская вирусная пневмония
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