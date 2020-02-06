Прокуратура Приморья помогла вернуть 500 млн рублей долгов по зарплате в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Принятые прокуратурой Приморского края меры позволили в 2019 году вернуть работникам региона более 500 млн рублей долгов по зарплате, заявил в четверг на расширенном заседании коллегии краевой прокуратуры прокурор Приморского края Николай Пилипчук.

"Главной задачей надзора за соблюдением трудового законодательства оставалась защита прав на полную и своевременную оплату труда. В результате принятых мер работникам возвращено более полумиллиарда рублей, по итогам года размер задолженности по заработной плате в крае сократился на 200 млн рублей", - сказал Пилипчук.

Он добавил, что долги погашены в полном объеме перед коллективами 18 организаций. При этом нарушения трудовых прав, по словам прокурора, все еще носят распространенный характер.

В 2018 году объем возвращенных благодаря прокуратуре долгов по зарплате составил 470 млн рублей, полностью погасили задолженность перед трудовыми коллективами 17 организаций. Размер задолженности тогда сократился более чем на 160 млн рублей.

Как сообщали власти Приморья в декабре, компании и предприятия Приморского края за 11 месяцев 2019 года сократили задолженность по заработным платам своим сотрудникам в три раза, на 383,6 млн рублей. Общий объем задолженности на тот момент составил 192 млн рублей.

Большая часть долгов по зарплатам приходится на 10 приморских организаций. Среди них футбольный клуб "Луч", финансовые проблемы которого возникли в 2014 году. Еще одно проблемное предприятие Приморского края - ОАО "Радиоприбор", которому из федерального бюджета на погашение задолженности по зарплате выделено почти 160 млн рублей.

О выявлении коррупционных нарушений

Прокуратура региона также сообщила, что за 2019 год выявила более 5 тыс. коррупционных нарушений и привлеклп к ответственности более 1800 лиц.

В 2018 году в Приморье было выявлено почти 6,5 тыс. фактов нарушения антикоррупционного законодательства (в 2017 году - 6,7 тыс.), в том числе более 4 тыс. случаев несоблюдения антикоррупционных стандартов (в 2017 году - 4,5 тыс.). К различным видам ответственности привлекли свыше 2 тыс. должностных лиц (в 2017 году - 2,3 тыс. должностных лиц).

"Не теряют своей актуальности вопросы противодействия коррупции. За год в этой сфере выявлено свыше 5 тыс. нарушений закона, внесено более 1,5 тыс. актов реагирования, инициировано привлечение к установленной законом ответственности 1800 лиц", - сообщил Николай Пилипчук.

Он добавил, что прокуроры и правоохранительные органы выявляли правонарушения, которые, в том числе стали основанием для увольнения недобросовестных чиновников, а также обращения в доход государства незаконно приобретенного имущества.

Прокурор отметил, что на фоне снижения общего уровня коррупционной преступности повысилась эффективность противодействия взяточничеству. "Отмечается рост числа выявленных фактов дачи и получения взяток, совершенных в крупном и особо крупном размерах", - добавил Пилипчук.

В докладе прокурор Приморского края также сообщил, что в сфере исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина за 2019 год выявлено почти 80 тыс. нарушений. Для устранения нарушений и восстановления нарушенных прав прокуратура внесла свыше 50 тыс. мер реагирования.