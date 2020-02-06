Судовладелец задержанного в Китае судна "Патриот" задолжал экипажу 1,6 млн рублей зарплаты

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях и направила в суд иск о взыскании долга по зарплате в размере 1,6 млн рублей в отношении компании-судовладельца российского судна "Патриот", находящегося в китайском порту Нингдэ. Об этом в четверг сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов 23 января сообщил, что экипаж "Патриота" обратился в профсоюз с просьбой помочь в возвращении на родину. Снабжение судна нерегулярно, у 19 моряков нет возможности вернуться домой.

"Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с работодателя - ООО "СК Гудзон" задолженности по заработной плате, компенсации за несвоевременную ее выплату и возложении обязанности репатриировать моряков. <…> В отношении судоходной компании прокурор возбудил дела об административном правонарушении по части 1 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма долга по заработной плате 19 членам экипажа составляет 1,6 млн рублей за ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020. По данным прокуратуры, судовладелец по-прежнему не принял меры для возвращения моряков на родину.

24 января моряки получили продовольствие и чистую воду. Замдиректора судоходной компании "Гудзон" Олег Аникин 23 января сообщил, что компания рассчитывает на субсидии правительства РФ в качестве помощи, так как судно "Патриот" находится под санкциями США, а сама компания испытывает финансовые трудности. Аникин добавил, что судно пришло на ремонт в КНР, но в компании в настоящее время нет средств для оплаты работ.