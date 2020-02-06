В Республике Корея число зараженных коронавирусом достигло 23

СЕУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Четыре новых случая заражения вирусом 2019-nCoV зафиксированы в Южной Корее. Об этом в четверг сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве республики.

По его данным, в трех случаях заражение произошло на территории страны, еще один заболевший является гражданином Китая, который въехал в Южную Корею 23 января. Таким образом, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея составило 23.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Число случаев заражения новым коронавирусом в Китае превысило 28 тыс., 563 человека умерли, 1153 выздоровели.

Ряд государств, включая РФ, эвакуировали из китайской провинции Хубэй своих граждан. 5 февраля в Тюменскую область были доставлены 144 человека, в том числе граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины.