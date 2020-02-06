{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В Республике Корея число зараженных коронавирусом достигло 23

В республике зафиксировали четыре новых случая инфицирования

СЕУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Четыре новых случая заражения вирусом 2019-nCoV зафиксированы в Южной Корее. Об этом в четверг сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве республики.

По его данным, в трех случаях заражение произошло на территории страны, еще один заболевший является гражданином Китая, который въехал в Южную Корею 23 января. Таким образом, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея составило 23.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Число случаев заражения новым коронавирусом в Китае превысило 28 тыс., 563 человека умерли, 1153 выздоровели.

Ряд государств, включая РФ, эвакуировали из китайской провинции Хубэй своих граждан. 5 февраля в Тюменскую область были доставлены 144 человека, в том числе граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Теги
Республика КореяКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
В посольстве РФ рассказали о состоянии россиян на борту круизного судна в Японии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС